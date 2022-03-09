Майже на межі гуманітарної катастрофи. Чому всі мовчать? (Na skraju katastrofy humanitarnej. Dlaczego wszyscy milczą?)

“Через цих негідників наш рідний Маріуполь потрапив у пастку гуманітарної катастрофи. Усі спроби доставити нашим землякам продукти харчування та медикаменти блокувалися російською армією. Як і блокуються спроби уже 4 день евакуювати маріупольців і цим самим врятувати життя людей. В результаті сталося те, що здавалося неможливим у XXI столітті. Для Європи це страшна звістка. Для України це страшна реальність. А для Маріуполя — жахлива трагедія, сповнена несправедливості та болю. В результаті блокади окупаційними військами в нашому рідному місті померла ще одна дитина. Причина смерті зневоднення. У Маріуполі дитина померла від зневоднення. Моє серце сповнене болем та ненавистю до фашистів, які закрили наше рідне УКРАЇНСЬКЕ місто” — написав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За цією історією стоїть життя 6-річної Тані, яку витягли з-під уламків зруйнованого будинку. Її мати померла. Ніхто не може сказати, як довго наша міцна маленька маріуполька виборювала своє життя. Ніхто не може собі уявити, скільки страждань довелося пережити невинній дитині.

В останні хвилини свого життя вона була одна, змучена, налякана, мучена жагою. Це лише одна з багатьох історій із Маріуполя, який восьмий день переживає блокаду фашистських окупантів.

Смерть дівчинки підтвердив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні у вівторок вдень. «У Маріуполі вперше за десятиліття, вперше, напевно, з часів фашистської навали дитина померла від зневоднення. Почуйте мене сьогодні, дорогі партнери! Від зневоднення. Дитина померла. 2022 рік», — сказав Зеленський. Він підкреслив, що відповідальність за загибель мирних жителів внаслідок авіаударів по заблокованих містах лежить не лише на російських військових, а й на західних політиках, які відмовляються приймати рішення про закриття неба над Україною.

Місто обстрілюють з усіх боків, Маріуполь у найстрашнішому котлі. Окупанти не пропускають в місто гуманітарні конвої, а з міста не випускають цивільних по «зеленому коридору».

Західні колеги і просто ЛЮДИ, ми звертаємось до вас з великим проханням допомогти мирному населенню виїхати, натиснути на російських фашистів у справі „зелених” гуманітарних коридорів. Ви МОЖЕТЕ цьому посприяти, або вся кров ні в чому не повинних людей буде ВИКЛЮЧНО на ваших руках ! Слава Нації!

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Anastasiia Popenko