Meble i dekoracje w stylu boho do kupienia w Śląskiem. Takie rzeczy coraz częściej znajdują swoje miejsce w naszych mieszkaniach. Zobacz! Monika Jaracz

Meble i dekoracje w stylu boho do kupienia w Śląskiem. Takie rzeczy coraz częściej znajdują swoje miejsce w naszych domach czy mieszkaniach, które urządzane są w duchu minimalistycznych, a także naturalnych motywów. Wystrój wnętrz wyróżniają wówczas różnorodne elementy plecione, drewniane, mające charakter nieco surowy i bardzo prosty w swojej formie. Najczęściej można tam zauważyć meble w stylu boho, wśród których są wiklinowe fotele, krzesła, wykonane z drewna stoły oraz stoliki kawowe czy też skromne regały i szafki. Typowe dla boho motywy to również przymocowane do sufitu, a także wiszące na grubych sznurkach delikatne półeczki albo plecione kwietniki. Poza tym, pojawiają się też wiklinowe pufy, osłonki na doniczki oraz mnóstwo drobnych elementów, jakie znajdują się nawet w kuchni czy łazience – na przykład wszechstronnie użytkowane koszyki. Nie da się również nie zauważyć charakterystycznych dywaników bądź poszewek na poduszki, a na ścianach widać zawieszone makramy. Dodatkowo, miłośnicy stylu boho gustują w rękodziełach, jakie świetnie wpisują się w tak urządzone wnętrze. Nie brakuje też roślin – żywych kwiatów oraz rozmaitych motywów, nawiązujących do natury. Kolorystyka natomiast obfituje w spokojne, jasne barwy z dodatkiem wyrazistej zieleni, brązu i ciemnych odcieni drewna. Zobacz, jakie przedmioty w stylu boho oferują na sprzedaż mieszkańcy województwa śląskiego!