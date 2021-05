Meble z Ikei w latach 90. Tak potem wyglądały nasze mieszkania przez lata. Oto vintage dizajn lat dziewięćdziesiątych

Wydaje się, że IKEA co roku pokazuje w swoim katalogu te same meble. I w sumie nie jest to tak nieprawdziwe stwierdzenie! Znacie stolik Lack, regał Billy czy Ivar, sofę Klippan lub fotel Poang? Wszystkie te meble sprzedawane były w latach 90. i sprzedawane są obecnie. Za to zmienił się sposób aranżowania przestrzeni w mieszkaniach, kolory, faktury i wzory obić, ścian, ustawienie mebli. Kiedy zrobiono to zdjęcie, poznacie po tym, jaki telewizor stoi na szafce, jaki sprzęt muzyczny i jak wygląda domowe biuro - ze stacjonarnym telefonem i stertami dokumentów.

Zobaczcie. Oto świat według Ikei w latach 90. Meble, o których Polacy marzyli. Niektóre dziś warte są spore sumy i można je kupić w internetowych sklepach, specjalizujących się w przedmiotach vintage. To zdjęcia z katalogów IKEA z lat 90.