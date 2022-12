Meble za darmo w Katowicach. Dla poszukiwaczy okazji, kolekcjonerów i młodych na dorobku. Sprawdź najnowsze ogłoszenia! OPRAC.: RED

Meble za darmo do odbioru w Katowicach. Coraz częściej zamiast wyrzucać - wystawiamy ogłoszenie. Dla pozbywającego się jeden kłopot z głowy, dla kogoś kto szuka sprzętu do wyposażenia - okazja. W naszej galerii znajdziecie najnowsze oferty różnego rodzaju mebli do wzięcia na już w stolicy województwa śląskiego. Przeważają meblościanki, ale znajdziecie też inne propozycje. Zainteresowani?