Mecz Belgia - Rosja ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo i stream online

Belgia - Rosja ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo i stream online ©Photo by Joosep Martinson - UEFA/UEFA via Getty Images

Mecz Belgia - Rosja ONLINE. Drugim meczem pierwszej kolejki grupy B będzie starcie Belgii z Rosją. Dla Czerwonych Diabłów Euro 2020 to ostatnia szansa, by piłkarskie złote pokolenie tego kraju zdobyło trofeum. Belgowie są niepokonani od dziewięciu spotkań, z kolei Rosjanie muszą powoli godzić się z rolą średniaka na tym turnieju i to w dodatku niepewnym awansu.

