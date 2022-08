Mecz charytatywny w Bielsku-Białej. Na stadionie Rekordu zmierzą się młodzieżowe drużyny Polski i Ukrainy

Dzisiaj młodzież z Polski i Ukrainy w wieku 11-12 lat wybiegnie na murawę na stadionie przy ulicy Startowej 13 w Cygańskim Lesie, aby rozegrać mecz towarzyski w ramach trwającego obecnie humanitarnego obozu sportowego dla dzieci z Ukrainy dotkniętych skutkami wojny, który wystartował 30 lipca. W akcję zaangażowali się poseł na Sejm RP Przemysław Koperski, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, prezes Grupy Rekord Janusz Szymura oraz Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

- W kwestii pomocy na rzecz dzieci dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie praktycznie wszystkie środowiska działają ponad podziałami - mówi poseł Przemysław Kopersk, inicjator przedsięwzięcia, który na każdym kroku podkreśla zaangażowanie w akcję humanitarną marszałka Chełstowskiego, prezydenta Klimaszewskiego, prezesa Szymury i Caritasu.

Zaangażowani w pomoc wierzą, że oprócz odpoczynku z dala od wojny, dzieci spełnią swoje marzenia - dla większości z nich to pierwszy wyjazd zagraniczny w życiu, doświadczą serdeczności i przyjaźni w naszym kraju, a do domu wrócą z pięknymi wspomnieniami z naszego województwa. To powinno pozwolić im chociaż trochę oderwać się od trosk wojny, które nigdy nie powinny być udziałem dzieci.