Mecz Polska - Szwecja na ul. Mariackiej w Katowicach. Kibice oglądali spotkanie w barach ZDJĘCIA

Euro 2020. MEMY po meczu Polska - Szwecja: koniec mistrzostw, do widzenia

Euro 2020. Miała być wygrana, a skończyło się porażką ze Szwedami. Co gorsze nasi rywale przebili balonik już w 2. minucie. Mimo iż dwie bramki zdobył Robert Lewandowski i doprowadził do wyrównania, to biało-czerwoni przegrali. Zobaczcie najlepsze MEMY po meczu Polska - Szwecja!