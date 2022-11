Mecz Polska-Meksyk. Jaki wynik typujecie? Zobacz sondę "Dziennika Zachodniego"

Co z tym Meksykiem? Wszyscy zadajemy sobie teraz to pytanie. Nasza redakcja, mimo obecności licznych ekspertów, nie zna odpowiedzi. Próbowaliśmy na różne sposoby. Przeglądamy twittera, pytamy sportowych dziennikarzy, o pomoc poprosiliśmy nawet małpę Rose ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, która zna się na piłce nożnej, jak nikt. To jednak dalej za mało. W poszukiwaniu odpowiedzi wyszliśmy na ulice Katowic. Jaki będzie wynik?

– W drużynie meksykańskiej są bardzo dobrzy piłkarze. Nie jestem w stanie wymienić żadnego nazwiska, ale wiem, że grają w ligach angielskich, niemieckich… - mówi jeden z przechodniów.

Przeciwnika mamy więc dosyć mocnego. Mamy w ogóle szansę z Meksykiem?

- Stawiałbym na remis maksymalnie… - słyszmy.