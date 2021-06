Mecz Turcja - Włochy ONLINE. Euro 2020 czas zacząć. Na początek Rzym. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Mecz Turcja - Włochy ONLINE. Czekaliśmy i wreszcie się doczekaliśmy. Przełożone o rok Euro 2020 rozpocznie się w piątek, na stadionie w Rzymie. Nieobliczalna Turcja zagra z jednym współgospodarzy turnieju, pretendentem do tytułu, czyli Włochami. Relacja LIVE od godziny 21:00.

Przed nami wyjątkowe Euro: odłożone o rok przez pandemię koronawirusa, z organiczoną liczbą kibiców, na jedenastu stadionach w jedenastu różnych krajach: od Azerbejdżanu (Baku), przez Węgry (Budapeszt) i Niemcy (Monachium) aż do Hiszpanii (Bilbao). Tytułu broni Portugalia, ale głównym faworytem jest aktualny mistrz świata , czyli Francja. W szeregu faworytów wymienia się także Włochy.

Turcja - Azerbejdżan 2:1 (27 maja, godz. 19:00, Antalya)

Turcja - Gwinea 0:0 (31 maja, godz. 19:00, Antalya)

Turcja - Mołdawia 2:0 (3 czerwca, godz. 19:00, Paderborn)

Włochy - San Marino 7:0 (28 maja, godz. 20:45, Cagliari)

Włochy - Czechy 4:0 (4 czerwca, godz. 20:45, Bolonia)

Na inaugurację czeka nas mecz w grupie A, w której są jeszcze Szwajcaria i Walia. Włosi są w znakomitej formie. W żadnym z ostatnich ośmiu meczów nie stracili nawet bramki. Ich seria bez porażki wynosi aż 27 meczów (22 zwycięstwa, 5 remisów). Ostatni raz pokonała ich Portugalia - we wrześniu 2018 roku (!)- Mamy szacunek do Turcji - zapewnia selekcjoner Roberto Mancini. - To drużyna pełna talentów. Poza tym mecze otwarcia zawsze są trudne. Nie możemy zagrać beztrosko - dopowiada. - Liczę na dobrą grę. Ewentualny remis lub zwycięstwo spowoduje zamieszanie w grupie - mówi z kolei selekcjoner Turcji, Şenol Güneş.Spotkanie poprowadzi holenderski sędzia Danny Makkelie. Pierwszy gwizdek na Stadio Olimpico w Rzymie o godzinie 21:00. Na trybunach zasiądzie maksymalnie 16 tys. widzów, chociaż pojemność wynosi ponad 70 tys.Organizatorzy przygotowali szereg niespodzianek. Przed meczem wystąpi słynny tenor Andrea Bocelli. Będzie też pokaz pirotechniczny, a akrobacje nad stadionem wykonają Włoskie Siły Powietrzne. Na murawie pojawią legendarni włoscy piłkarze: Francesco Totti i Alessandro Nesta.Çakır - Çelik, Demiral, Söyüncü, Meraş - Yokuşlu, Tufan, Çalhanoğlu, Ünder, Kenan - YılmazDonnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, InsigneWłochy - Turcja 1:1 (towarzyski, 15.11.2006)Włochy - Turcja 1:1 (towarzyski, 20.11.2002)Transmisja na żywo z meczu w TVP 1, TVP Sport oraz TVP 4K. W internecie mecz bezpłatnie na stronie i w aplikacji TVP Sport. Prosto z Rzymu komentuje duet Jacek Laskowski – Robert Podoliński. Przedmeczowe studio w TVP Sport od godz. 18:00, w TVP 1 od 20:20. Poprowadzi je Rafał Patyra, a gośćmi będą: Rafał Gikiewicz, Jakub Wawrzyniak, Janusz Michallik, Michał Borkowski. Analizą zajmie się Marek Papszun, trener Rakowa Częstochowa. Nasza relacja LIVE od godziny 21:00 - zapraszamy!wideo: RUPTLY/x-news