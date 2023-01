Megadeth zagrają koncert w katowickim Spodku w 2023 roku! Szykujcie się na metalowe szaleństwo. DATA, BILETY

Megadeth zagrają w Katowicach w 2023 roku

Megadeth to amerykański zespół grający muzykę metalową. Grupa została założona w 1983 roku w Los Angeles w Kalifornii. Należy, tuż obok Metalliki, Slayera i Anthrax, do tzw. "Wielkiej czwórki thrash metalu". Największy rozgłos zdobyli na początku lat 90. nagrywając takie klasyki, jak Rust in Peace (1990) oraz Countdown to Extinction (1992). Ich ostatnia płyta - The Sick, the Dying... and the Dead! - została wydana w 2022 roku i była pozytywnie przyjęta przez fanów oraz krytyków.