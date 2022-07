Melancholijny księgarz i pełna energii aktoreczka. Recenzja filmu "Księgarnia w Paryżu"

Pierwszy kadr w filmie to kurtyna odsłaniająca francuskie podwórze, jakby reżyser chciał nam powiedzieć, że życie jest teatrem. Owszem, jest na tym nieco magicznym podwórzu „Teatr de la Providence”, ale w centralnym punkcie znajduje się księgarnia. Prowadzi ją Vincenzo, zgorzkniały, posmutniały Włoch, który znalazł się we Francji, po wyjeździe z Italii, gdy zostawiła go żona i wyjechała do Nowego Jorku z „rokującym nadzieję” pisarzem.

Poczciwy Vincenzo jest życzliwy i otwarty dla wszystkich; drzwi księgarni w ciągu dnia niemal się nie zamykają: właściciel kawiarni codziennie przynosi śniadanie, ksiądz szuka podróżniczych książek, zagląda przez okno kwiaciarka z naprzeciwka, osobnik nazwany „profesorem” każdorazowo chowa za pazuchę książkę, czego zdaje się nie dostrzegać księgarz. Ale w domu regularnie pojawia się też Gerard, lekarz i terapeuta oraz czarnoskóra opiekunka Colombe, bo Vincenzo na piętrze księgarni kryje rodzinny sekret, a raczej dramat: sparaliżowaną, przykutą do łóżka córkę Albertine. Wskutek nieszczęśliwego upadku sprzed czterech lat córka nie tylko nie chodzi, ale wskutek traumy przestała mówić. Na nic terapia Gerarda („czas, abyś zeszła z piedestału i wróciła do nas”), na nic atrakcyjne zakupy Colombe – czerwony lakier do paznokci. Albertine nie dość, że nie mówi, to nie pozwala wyprowadzić się na podwórze; tkwi na pięterku spoglądając na stojące tam akwarium i pływające w nim rybki. Gerard stara się pomóc obojgu – ojcu i córce, przekonując Vincenzo, że Albertine może normalnie żyć, ta częściowa blokada mózgu to „mutyzm wybiórczy” (brak mówienia w określonych sytuacjach), ale co ten biedny księgarz ma uczynić?! Jak tylko może, zajmuje się córką: wieczorem kładzie ją z wózka na łóżko, masuje jej nogi, czyta przed zaśnięciem fragmenty literatury klasycznej (Dostojewski, Cervantes) i czule całuje na dobranoc.