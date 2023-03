Memoriał im. B. Idzikowskiego i M. Czernego rozpoczął sezon żużlowy w Częstochowie. Mikkel Michelsen okazał się najlepszy

W tym roku klub zaprosił do udziału w zawodach głównie obecnych i byłych zawodników Włókniarza. W tej stawce zdecydowanie najlepiej radzili sobie gospodarze, którzy w tym roku kolejny raz będą kandydatami do medalu PGE Ekstraligi.

Memoriał im. Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego to impreza upamiętniająca tragicznie zmarłych żużlowców, która ma wieloletnie tradycje. Od niedawna otwiera ona sezon żużlowy w Częstochowie.

Turniej wygrał nowy zawodnik Włókniarza, Mikkel Michelsen. Duńczyk zdobył 14 punktów i wyprzedził Maksyma Drabika, który w biegu dodatkowym o drugie miejsce pokonał Leona Madsena. Co ciekawe Drabik, który jest wychowankiem Włókniarza, przed tym sezonem wrócił do Częstochowy. W pierwszych zawodach potwierdził, że on i Michelsen mogą być liderami Włókniarza.

Gospodarze dominowali w zawodach, słabiej spisali się jedynie częstochowscy juniorzy. Kroku gospodarzom dotrzymywał jedynie utalentowany młodzieżowiec Polonii Bydgoszcz, Wiktor Przyjemski. Miłą niespodzianką była również postawa młodego Szweda Antona Karlssona, który powinien być liderem drużyny U24 Włókniarza.

Wyniki:

1. Mikkel Michelsen – 14 (3,3,2,3,3)

2. Maksym Drabik – 13 +3 (2,2,3,3,3) – 1. w biegu dodatkowym

3. Leon Madsen – 13 +2 (3,1,3,3,3) – 2. w biegu dodatkowym

4. Kacper Woryna – 11 (2,0,3,3,3)

5. Wiktor Przyjemski – 10 (1,3,3,2,1)

6. Jakub Miśkowiak – 10 (3,2,2,2,1)

7. Anton Karlsson – 9 (3,3,2,1,0)

8. Peter Kildemand – 9 (1,2,2,2,2)

9. Damian Dróżdż – 6 (2,1,1,1,1)

10. Franciszek Karczewski – 5 (0,2,1,d,2)

11. Peter Ljung – 5 (1,0,1,2,1)

12. Jonas Jeppesen – 4 (0,3,0,1,0)

13. Mateusz Szczepaniak – 4 (2,w,0,0,2)

14. Kajetan Kupiec – 3 (u,0,0,1,2)

15. Mitchell Cluff – 2 (0,1,1,0,0)

16. Espen Sola – 2 (1,1,0,0,0)

17. Kacper Halkiewicz – ns

18. Szymon Wolski – ns