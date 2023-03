MEMY na Dzień Doceniania Pracownika. Przypadał w 2023 roku na 3 marca. Pośmiejcie się z relacji szef/pracownik. Też tak macie w pracy?

MEMY na Dzień Doceniania Pracownika. Przypada w 2023 roku na 3 marca. Pośmiejcie się z nami z relacji szef/pracownik. ZOBACZ MEMY

Dzień Doceniania Pracownika to święto, które ma na celu zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką odgrywają pracownicy w każdej organizacji czy firmie. To także okazja dla pracodawców, aby podziękować pracownikom za ich ciężką pracę i zaangażowanie, a także aby zbudować pozytywny klimat w miejscu pracy.

W Polsce Dzień Doceniania Pracownika jest obchodzony od 2014 roku, na świecie - od 1995 roku

Choć Dzień Doceniania Pracownika nie jest dniem wolnym od pracy (jaka szkoda, co nie?), to w niektórych firmach organizuje się specjalne imprezy lub spotkania, aby wyrazić wdzięczność i uznanie dla pracowników. Może to być też czas, aby porozmawiać z pracownikami na temat ich potrzeb i oczekiwań, aby lepiej zrozumieć, co ich motywuje i jak można lepiej ich wspierać.