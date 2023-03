MEMY na dzień wagarowicza 2023. Pierwszy dzień wiosny w krzywym zwierciadle. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami!

Kiedy jest obchodzony i skąd wziął się dzień wagarowicza?

Dzień wagarowicza obchodzi się w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, czyli 21 marca. W tym roku przypada on we wtorek.

Nie wiadomo, skąd dokładnie pochodzi ten zwyczaj. Mówi się, że może być to nawiązanie do dawnej tradycji, zgodnie z którą w pierwszy dzień wiosny ludzie chętnie wybierali się nad rzekę, by utopić marzannę i na długo pożegnać zimę, a tym samym przywitać nadchodzącą wiosnę.