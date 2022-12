Memy na Mikołaja? Te obrazki biją rekordy popularności w internecie. Symbol świąt Bożego Narodzenia oczami dowcipnych internautów Monika Jaracz

Memy mikołajkowe biją rekordy popularności w internecie. 6 grudnia to jeden z najprzyjemniejszych dni w roku. Któż z nas w dzieciństwie nie wierzył w świętego Mikołaja, który co roku skradał się podczas naszego snu i zostawiał nam wyczekiwane z niecierpliwością prezenty. Dorośli doskonale pamiętają te radosne poranki, kiedy to rozpakowywali paczuszki i z entuzjazmem wyjmowali z nich nieraz wymarzone przedmioty. Chociaż po latach prawda wyszła na jaw, wiele osób nadal praktykuje mikołajkowy zwyczaj obdarowywania się upominkami, by sprawić innym radość, a przy okazji zachować w praktyce jakiś ułamek tamtych szczęśliwych, dziecięcych chwil. Wręczanie prezentów dzieciom w nocy z 5 na 6 grudnia niezmiennie trwa i niechaj ta przedświąteczna tradycja pozostanie z nami jak najdłużej. Przyjemny, mikołajkowy zwyczaj kojarzy się pozytywnie, ale jak w każdej sytuacji mogą zdarzyć się nieprzewidziane incydenty, które generują różne zabawne historie. Te z kolei stają się tematem wielu dowcipów, a w dobie internetu również memów, jakie cieszą się ostatnio ogromną popularnością. Zobacz zabawne grafiki związane z mikołajkami i uśmiechnij się!