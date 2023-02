MEMY na ostatki 2023, zwane też na Śląsku śledzikiem. W tym roku przypada we wtorek, 21 lutego. Pośmiejcie się razem z nami

Ostatki 2023 wypadają w tym roku 21 lutego, we wtorek, jak zawsze w dzień przed Środą Popielcową

Ostatki to czas, pod którym kryją się ostatnie dni karnawału. Zaczynają się one w tłusty czwartek, a kończą tzw. śledzikiem, czyli dniem poprzedzającym Środę Popielcową. Skąd w Polsce wziął się śledzik? To określenie przyjęło się w latach 60-tych ubiegłego wieku. Jak tłumaczy pisarka Ewa Ferenc, autorka książki "Polskie tradycje świąteczne", śledź od zawsze cieszył się opinią najtańszej polskiej potrawy, a ryba gościła na chłopskich stołach w ostatnią noc karnawału. Śledzik to nazwa, która przyjęła się na Śląsku i na Kaszubach.