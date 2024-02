MEMY na Walentynki rozbawią Was do łez! Internauci nie zawiedli. Zobaczcie najzabawniejsze grafiki z humorem!

Walentynki stały się jednym z tematów memów

Wśród najpopularniejszych obrazków z humorem, jakie na bieżąco są zamieszczane w internecie i rozpowszechniane przez użytkowników sieci znalazły się również memy na walentynki. Jak się okazuje, cieszą się one sporym zainteresowaniem wśród internautów, którzy tworzą je na rozmaite sposoby, dzięki czemu wydają się one bardzo urozmaicone. Ogólnie autorzy zabawnych grafik nawiązują w nich do rzeczywistości, jaka komentowana jest w różnych aspektach. Odnoszą się zatem do zjawisk, sytuacji, wydarzeń, a także znanych powszechnie osób. Niejednokrotnie memy dotyczą również grup zawodowych oraz społecznych, w związku z czym bardzo często posiłkują się stereotypami. W tym przypadku humorystyczne obrazki nawiązują do walentynek, które jedni obchodzą, zaś inni nie, a sporo osób – tak jak twórcy zabawnych grafik – traktuje to święto z przymrużeniem oka. Humorystyczne obrazki o tym dniu opierają się więc głównie na postawach i zachowaniach osób zakochanych, do czego twórcy memów podchodzą z dystansem.