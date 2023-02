MEMY O BLONDYNKACH. Zobaczcie te najśmieszniejsze znalezione w sieci na Dzień Pozdrawiania Blondynek

26 lutego 2023 r. - Dzień Pozdrawiania Blondynek

Kto choć raz nie słyszał kawału o blondynkach? To jeden z najpowszechniejszych motywów dowcipów, z których zazwyczaj śmieją się nie tylko panowie i brunetki, ale także mające dystans do siebie, ludzi i do świata panie o blond włosach.

Mit głupiej blondynki

Najśmieszniejsze memy o blondynkach

16 blondynek stoi przed kinem. Podchodzi do nich kasjer i pyta: „czemu panie nie wchodzą?". Jedna odpowiada: „bo film jest od 18...". Zabawne, prawda? Zajrzyjcie do naszej galerii, w której prezentujemy najśmieszniejsze MEMY O BLONDYNKACH. A to z okazji przypadającego 26 lutego Dnia Pozdrawiania Blondynek. Zatem, i my pozdrawiamy! Uśmiejecie się do łez!