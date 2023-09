Memy o jesieni to najzabawniejsze grafiki o nadchodzącej porze roku, przygotowane z przymrużeniem oka przez internautów. Zobacz!

Jesień niejedno ma oblicze

Zbliżająca się pora roku, która następuje po lecie i poprzedza zimę kojarzy się najczęściej z deszczową pogodą, zimnem, wiatrem oraz skracającymi się dniami. Spadające z drzew liście, poranne mgły, a także różnice temperatur pomiędzy chłodnymi porankami i wieczorami a ciepłymi godzinami popołudniowymi to typowe oznaki jesieni, które pojawiają się już we wrześniu, choć nieraz miesiąc ten zaskakuje jeszcze letnią aurą. Zazwyczaj jednak jest okresem przełomowym, kiedy z letnich temperatur przechodzimy w chłodne i mgliste poranki oraz wieczory, a w ciągu dnia pogoda nie zawsze jest stabilna. Październik natomiast bardzo często przynosi Złotą Polską Jesień – pełną kolorów, pięknie mieniących się w promieniach słonecznych, dzięki czemu świat wygląda naprawdę baśniowo. Listopadowa pogoda bardzo często już nas nie rozpieszcza. Na drzewach pozostają jeszcze resztki liści, a „puste” niemal gałęzie oraz deszczowe dni wpisują się w to drugie oblicze jesieni. Mimo tego, miłośnicy tej pory roku dostrzegają w tym wszystkim jakąś nutkę tajemniczości, którą dopełniają pyszną szarlotką i gorącą herbatą z dodatkiem cynamonu oraz imbiru, a także zachwycają się jej wyjątkowym klimatem wraz ze zmieniającą swe oblicze przyrodą.

Spojrzenie na jesień z przymrużeniem oka

Jak się okazuje, miłośnicy jesieni bardzo często spotykają się z niezrozumieniem ze strony fanów wiosny oraz lata, którzy skupiają się głównie na mniej przyjaznych aspektach nadchodzącej pory roku. Krytykują ich entuzjastyczne nastawienie do jesiennej aury, jaką uważają za smutną, przygnębiającą i melancholijną, a do tego wręcz nieznośną. Śmieją się z ludzi, którzy lubią ten czas, i odnoszą się ironicznie do Złotej Polskiej Jesieni szczególnie wtedy, gdy pada deszcz, jest zimno oraz wietrznie. Porównują jesień do ukochanego lata bądź wiosny, wyliczając przy tym słabe strony okresu, poprzedzającego zimę. Jedną z form komentowania ponurej, jesiennej rzeczywistości oraz zachwycających się nią jej miłośników stały się memy, podbijające serca internautów. Zabawne grafiki o nadchodzącej porze roku to jednak nie tylko twórczość jej przeciwników, ale również zwolenników, którzy z kolei z dystansem podchodzą do nieprzyjemnego oblicza jesieni. Spojrzenie na ten czas z przymrużeniem oka to przejaw akceptacji kaprysów jesiennej pogody, a także sposób na ich mniej dotkliwe doświadczanie.