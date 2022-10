Memy o komentatorach: Dariusz Szpakowski i Tomasz Hajto to ulubieńcy internautów. Pierwszy myli się z klasą, drugi lubi truskawki na torcie BR

Zobaczcie najśmieszniejsze memy o komentatorach sportowych. Praca dziennikarza sportowego nie jest łatwa, bo wiele wydarzeń musi relacjonować na żywo i o pomyłki bardzo łatwo. Internauci są dla komentatorów bezlitości i często wytykają im błędy. Największą furorę w sieci robią cytaty legendy polskiego dziennikarstwa sportowego, Dariusza Szpakowskiego. To, że się myli to fakt, ale robi to z klasą. Drugi ulubieniec Internautów, były reprezentant Polski, Tomasz Hajto słynie natomiast z wypowiadania kontrowersyjnych opinii, czyniąc to często na bakier z językiem polskim i logiką.