Memy po meczu Anglia - Dania: Samobój królem strzelców Euro, Schmeichel na Wembley jak Tomaszewski

Euro 2020 zapisze się w historii mistrzostw Europy jako turniej z największą liczbą trafień samobójczych i dogrywek. Internauci żartowali, że królem strzelców imprezy zostanie gol samobójczy, bowiem w dotychczasowych spotkaniach aż 11 bramek to były swojaki. W meczu Anglia - Dania również przydarzył się samobój, a jego autorem był kapitan Duńczyków Simon Kjaer, który tak pechowo uprzedził we własnym polu bramkowym Raheema Sterlinga, że pokonał Kaspera Schmeichela.

Skoro już o bramkarzu Duńczyków mowa to był on prawdziwym bohaterem meczu. Mający polskiego dziadka Schmeichel był na Wembley jak ściana dokonując w bramce prawdziwych cudów. 34-letni golkiper Leicester obronił nawet rzut karny Harry'ego Kane'a w 104 minucie i skapitulował dopiero po dobitce kapitana Anglików. W polskim Interenecie natychmiast pojawiły się porównania Schmeichela do Jana Tomaszewskiego, który w 1973 r. na Wembley też bronił znakomicie.