Najlepsze memy po meczu Real Madryt - FC Barcelona. Pokonali Królewskich bez Lewandowskiego

Piłkarze Barcelony sprawili sporą niespodziankę pokonując w półfinale Pucharu Króla Real Madryt i to na jego stadionie. Katalończycy mieli ostatnio sporo problemów, ale z Królewskimi znów sobie poradzili. Wcześniej z drużyną Carlo Ancelottiego wygrali w tym roku w styczniowym spotkaniu o Superpuchar Hiszpanii.

Real błyszczy na europejskich boiskach, gdzie ostatnio rozbił Liverpool FC 5:2 w Lidze Mistrzów na jego boisku i praktycznie jest pewny awansu do ćwierćfinału tych rozgrywek. W Hiszpanii nie radzi sobie jednak z Barceloną, która wyprzedza go w tabeli ligowej, a teraz może wyeliminować go z Pucharu Króla. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Real - Barcelona.

ZOBACZCIE NAJLEPSZE MEMY PO MECZU REAL MADRYT - FC BARCELONA