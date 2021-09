Męskie Granie w Żywcu 2021. Znakomity koncert Podsiadło, Zawiałow na Finał Męskiego Grania

Męskie Granie 2021. Finał w Żywcu

- Dwa dni – finał Męskiego Grania 2021 w piątek, finał Męskiego Grania 2021 w sobotę były prawdziwymi muzycznymi wydarzeniami. Cieszy fakt, że do naszego miasta na finał tej wielkiej ogólnopolskiej imprezy zapraszane są najbardziej uznane nazwiska polskiej sceny muzycznej. To sprawia, że do Żywca przyjeżdżają fani muzyki z całej Polski. Cieszę się, że impreza ta odbywa się w miłej, kulturalnej atmosferze, a osoby które przyjeżdżają do Żywca chętnie zwiedzają nasze miasto, korzystają z bazy gastronomicznej i noclegowej Żywca i Żywiecczyzny - skomentował finał Męskiego Grania burmistrz Antoni Szlagor.