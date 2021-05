Mesoestetic by Misztalova: Ponad 400 zadowolonych uśmiechów – mamy dla Was kod rabatowy

- Salon kosmetologii estetycznej Mesoestetic by Misztalova powstał z miłości do tworzenia piękna na naszych twarzach. Wasza twarz jest dla nas jak płótno, na którym możemy tworzyć arcydzieła – mówi Kamila właścicielka salonu. I jak dodaje - W naszym salonie możecie czuć się bezpiecznie. Jesteśmy po to, by wydobywać piękno z każdej z Was. I ciężko się z jej słowami nie zgodzić. W powyższej galerii zdjęć sami oceńcie jedną z setek metamorfoz, jakich dokonała Kamila.

Rzeźbienie ust to z pewnością jedna z jej specjalności, w swojej karierze zawodowej wykonała ich już ponad 400! Klientki chwalą tyski salon kosmetologii estetycznej Mesoestetic by Misztalova przede wszystkim za profesjonalizm i świetną atmosferę. - W rękach Kamili czuję się bezpiecznie, subtelna zmiana, którą dokonała, sprawiła, że moja twarzy stała się bardziej pociągła i młodzieńcza – mówi pani Kasia, która w salonie Mesoestetic by Misztalova modelowała usta oraz brodę. - Tu zabiegi nie są wykonywane według katalogu – Kamila widzi i wskazuje nasze niedoskonałości, potrafi doradzić jaki zabieg do kogo pasuje – dodaje.