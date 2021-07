Metamorfoza sklepu "Społem" w Megasamie. To jeden z bardziej popularnych sklepów w centrum Częstochowy

W czwartek 24 czerwca po remoncie został ponownie otwarty jeden z największych sklepów "Społem" w centrum miasta , czyli w popularnym Megasamie przy al. Wolności 3/5. Sklep sieci w tej lokalizacji funkcjonuje od 1978 roku. Obecnie zajmuje powierzchnię 580 mkw., a jego załoga liczy 21 osób. To kolejna duża modernizacja obiektu tej sieci, po gruntownym remoncie kilka lat temu sklepu Sezam na Rakowie.

Sala sprzedaży została całkowicie odnowiona, a przy wejściu, tuż nad oknami można podziwiać zdjęcia prezentujące historię "Społem".

- Wnętrze sklepu przeszło całkowitą metamorfozę i jest bardzo klimatyczne, to połączenie nowoczesnego handlu z tradycją. Począwszy od wejścia sklep oferuje bardzo bogaty asortyment warzyw i owoców. Wspaniale zaaranżowane stoisko ze zdrową żywnością współgra z całą naszą ofertą. Stoisko z pieczywem zachęca różnorodnością oferując produkty wypieku własnego piekarni "Społem" szczycących się długoletnią tradycją wypieków z naturalnych receptur. Atut stoiska to samoobsługowa krajalnica do chleba - zachwalają częstochowskie władze "Społem".