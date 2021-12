Metropolita częstochowski nie zaleca kolędy „od drzwi do drzwi" ze względów epidemicznych. Można umówić się na kolędę

Nie jest to tylko pobożny zwyczaj, ale obowiązek wynikający z prawa kościelnego, które stanowi, że proboszcz powinien „nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu” (kan. 529 § 1).

W związku z tym wizyta duszpasterska w tradycyjnej formie „od drzwi do drzwi” nie jest wskazana. Możliwa jest jednak wizyta duszpasterska u tych, którzy wcześniej sami wyraźnie o to poproszą. Realizację wizyty duszpasterskiej można również przełożyć na inny stosowny czas w ciągu roku, gdy warunki epidemiczne będą na to pozwalać.