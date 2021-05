Metropolitalne Łąki Kwietne. Rusza druga edycja akcji, w której mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz aktywiści miejscy

lpklp- Po dużym zainteresowaniu i zaangażowaniu uczestników w ubiegłorocznym programie pilotażowym zdecydowaliśmy się na rozwinięcie projektu- mówi Blanka Romanowska, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Program Metropolitalne Łąki Kwietne to nasze wsparcie dla mieszkańców, którzy chcą wzbogacić różnorodność biologiczną w najbliższym otoczeniu. Łąki kwietne to naturalny, skuteczny sposób na łagodzenie skutków suszy. Obserwujemy, że z roku na rok stają się one coraz bardziej popularne. Ich zakładanie oraz pielęgnacja wymaga jednak zdobycia podstawowej wiedzy jak przygotować grunt oraz kiedy kosić, aby mogły się one samoistnie odtwarzać w kolejnych okresach wegetacyjnych - dodaje Blanka Romanowska.