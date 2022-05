Metropolitalne Łąki Kwietne. Trwa nabór do trzeciej edycji akcji

– Łąka kwietna to zbiorowisko roślinne utworzone na wzór występujących w polskim krajobrazie pastwisk i łąk. – tłumaczy Damian Kołakowski, wicedyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Metropolia promuje ich zakładanie, po to, aby aktywnie chronić różnorodność biologiczną miejscowych gatunków roślin oraz zwierząt, które z tymi roślinami wchodzą w zależności ekosystemowe. Łąki kwietne mają też fantastyczną zdolność do retencjonowania wód opadowych, poprawiają mikroklimat oraz ograniczają skutki zanieczyszczenia powietrza, przez co przypisuje się im zdolność do neutralizowania negatywnych skutków zmian klimatycznych- dodaje Damian Kołakowski.