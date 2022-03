Mężczyzna poszukiwany listem gończym zatrzymany w Katowicach. Nie uniknie kary za gwałt, rozbój i paserstwo. Miał przy sobie 3 kg narkotyków

Podczas przeszukania znaleziono ponad 3 kg marihuany

Katowiccy kryminalni zajmujący się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości zatrzymali 29-latka poszukiwanego trzema listami gończymi. Mężczyzna ukrywał się od 2019 roku. Wiele razy zmieniał swoje miejsca pobytu, aby uniknąć kary więzienia za rozbój, gwałt i paserstwo.

Policjanci zatrzymali go w jednym z domów w Dąbrowie Górniczej. W trakcie czynności funkcjonariusze wydziału narkotykowego znaleźli w jego domu ponad 3 kilogramy marihuany, z której - jak oceniają - można było przygotować 3250 porcji dilerskich narkotyku. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnie został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających.

29-latek został już osadzony w zakładzie karnym, gdzie będzie odbywał wyrok 6 lat pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa. Kara może zostać jednak wydłużona. Za posiadanie takiej ilości narkotyków grozi mu kolejne 10 lat pozbawienia wolności.