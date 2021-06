Mężczyzna topił się na basenie w Katowicach-Burowcu. Był reanimowany. Do szpitala przetransportował go śmigłowiec LPR Patryk Osadnik

Do wypadku doszło na basenie w Katowicach-Burowcu. Mężczyzna podtopił się podczas pływania. Był reanimowany przez ratowników, a następnie do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR.