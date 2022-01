Mężczyzna z nożem w ręku i amfetaminą zatrzymany przez policję w Bielsku-Białej

Po chwili dziwnie zachowujący się mężczyzna wszedł do części ładunkowej zaparkowanego przy ulicy busa. Zgłaszający wraz z drugim mężczyzną, zamknęli go w środku. Dostawczy mercedes był własnością syna jednego z nich.

- Kiedy na miejsce dojechali mundurowi i otworzyli busa, kazali stojącemu tam mężczyźnie odłożyć trzymany w ręku nóż. Gdy nie zareagował on na to, obezwładnili go i zatrzymali. Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy nim blisko 300 porcji amfetaminy. Po sprawdzeniu go w policyjnej bazie danych okazało się, że był poszukiwany przez prokuraturę w związku ze swoimi wcześniejszymi występkami - dodał asp.sztab. Roman Szybiak.