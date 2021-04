Mężczyzna znęcał się nad zwierzętami. W Świętochłowicach w tragicznych warunkach trzymał kuce, konie, psy i świnię wietnamską

Opole. Sąd obniżył karę 36-latkowi, który wielokrotnie gwałcił swojego psa. Mężczyzna trafi za kratki, ale na krócej

Sąd pierwszej instancji wysłał 36-latka z Opola na 5,5 roku do więzienia. Obrońca mężczyzny odwołał się jednak od wyroku podnosząc między innymi, że nie ma dowodów na to, iż do gwałtów dochodziło systematycznie. Finalnie wyrok został skrócony o 2 lata.