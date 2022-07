Mężczyźni o tych imionach to prawdziwe złote rączki. Na pewno znasz chociaż jednego z nich. Zobacz znaczenie swojego imienia Monika Jaracz

Mężczyźni o tych imionach to prawdziwe złote rączki. Na pewno znasz chociaż jednego z nich. Czy on także jest techniczne uzdolniony? Okazuje się, że wiele osób przywiązuje uwagę do cech, jakie przypisywane są osobom, noszącym konkretne imiona. Zapewne niejeden czytelnik tak zwanego imiennika zastanawia się, na ile przedstawione tam charakterystyki ludzkich osobowości idą w parze z faktycznym usposobieniem właścicieli poszczególnych imion. Chociaż do opisów tego typu podchodzimy z rezerwą, to jednak niektóre z nich całkiem trafnie ujmują charakter oraz predyspozycje znajomych nam osób. Zobacz dziesięć proponowanych imion mężczyzn, którzy uchodzą za prawdziwe złote rączki.