Mi 360° Home Security Camera i aplikacja Xiaomi Home uzyskały brytyjski certyfikat cyberbezpieczeństwa BSI Kitemark

Uzyskanie certyfikatów Kitemark oznacza, że urządzenia czy oprogramowanie są zgodne z między innymi ze standardem EN303645 wydanym przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (European Telecommunications Standards Institute, ETSI). Standard określa na przykład sposoby szyfrowania, metody autoryzacji czy kontroli dostępu.

Przypomnijmy, że do Xiaomi należy platforma AIoT z ponad 351 milionami podłączonych urządzeń i 49 milionami użytkowników (dane z 31 marca 2021 r., z wyłączeniem smartfonów i laptopów). Platforma Mi AIoT firmy Xiaomi uzyskała certyfikat zarówno ISO/IEC 2700 Information Security Management Standard, jak i ISO/IEC 27701 Privacy Information Management System wydany przez BSI. Xiaomi opublikowało ponadto białą księgę Cyber Security Baseline for Consumer Internet of Things Devices oraz Xiaomi IoT Privacy, w której przedstawiło politykę i praktyki firmy w zakresie bezpieczeństwa i prywatności.

– Mi 360° Home Security Camera i aplikacja Xiaomi Home są dobrymi przykładami tego, jak w praktyce wdrażamy ramy bezpieczeństwa i prywatności. W oparciu o zaawansowane testy bezpieczeństwa przeprowadzone przez BSI Lab, jak również audyty bezpieczeństwa, zweryfikowano, że testowane produkty zostały opracowane zgodnie z najsurowszymi zasadami bezpieczeństwa i prywatności – powiedział Cui Baoqiu, wiceprezes Xiaomi i przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Prywatności Xiaomi. (źródło: Xiaomi)