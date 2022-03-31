«Ми віримо в перемогу». Головне з інтерв’ю Зеленського („Wierzymy w zwycięstwo”. Najważniejsze z wywiadu Zełenskiego)

Kateryna Yakovleva
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Нещодавно Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю для видання The Economist, у якому розповів про стосунки з країнами НАТО, Путіна, героїчний український народ та перемогу. Пропонуємо у цій статті ознайомитися з основними його тезами.

«Я був у Києві, у своєму будинку. О 4:50 мене збудили дружина й діти. Сказали, що чутні гучні вибухи. Після кількох хвилин я отримав сигнал, що буде ракетний удар», - так Глава держави описує початок війни зі своєї перспективи та додає, що ніхто до неї не був готовий.
У інтерв’ю президент висловив свою думку про РФ та Путіна. Особливо Зеленський підкреслив байдужість та звірство загарбників до своїх ж солдатів, свого населення та народу.
«Загарбники навіть не сумують за своїми загиблими. Я цього не можу зрозуміти.(…) В Україні війна триває 8 років. За цей час ми також втратили близько 15 000 життів. А Росія втрачає 15 000 солдатів за місяць! Він кидає солдатів, як дрова у паровоз. І вони навіть не хоронять їх, залишають на вулицях».
Не менш важливою частиною була розповідь Володимира Олександровича про країни-члени НАТО, які він умовно поділив на 5 груп. Таким чином першa група – це ті, хто «не проти довгої війни, бо це б виснажувало б Росію, навіть ціною загибелі України та українців». До другого ж блоку президент відніс країни, які прагнуть швидкого припинення бойових дій, щоб не наражати свою економіку на небезпеку. Третя група – визнає нацизм Росії, а четверта прагне припинення війни, піклуючись про людські життя. До останньої групи президент відніс країни, які хочуть миру будь-якою ціною.
Не зважаючи на жодні обставини Зеленський переконаний, що Україна переможе та додає, що залишиться з українцями до кінця!
«Перемога – це можливість врятувати якомога більше життів», - в такий спосіб президент України розуміє це омріяне слово.
Niedawno Wołodymyr Zełenski udzielił „The Economist” długiego wywiadu, w którym mówił o stosunkach z krajami NATO, Putinie i zwycięstwie.
Kateryna Yakovleva
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