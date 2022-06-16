"Ми – з вами, будьте з нами": Зеленський виступив у парламенті Чехії 15 червня

Зеленський також заявив, що надати Україні кандидатство у члени ЄС саме зараз – це довести, що європейське об’єднання – реальне і що європейські цінності справді працюють.

"Я думав, із чого почати. Почну зі слів, які точно знає кожен з вас, і які точно знають усі європейці, які поважають історію та свободу на нашому континенті: Jsme s vámi, buďte s námi! Це слова надзвичайної ваги. Вони мали таку вагу й тоді, коли звучали на хвилях Чеського радіо в 1968 році, підтримуючи спротив. Вони мають надзвичайну вагу й зараз, коли, згадуючи про них, говоримо про тих, хто боровся за свободу для вашого народу", – сказав Зеленський.

"Ми протистоїмо тиранії, яка, як і в минулому, не хоче зупинятися тільки на території України. Вона вважає своєю мішенню всіх у Європі, всіх тих, хто живе вільним і своїм життям. Росію не цікавлять лише наші міста Маріуполь, Сєвєродонецьк, Харків, Одеса та Київ. Ні. Її амбіції спрямовані на величезний простір від Варшави до Софії, від Праги до Таллінна", – застеріг український лідер.

Він продовжив, що як і в минулому, російське вторгнення до України є лише першим кроком, який потрібен керівництву РФ, щоб відкрити дорогу до інших країн, до підкорення інших народів.

"Про це відверто кажуть не тільки російські державні пропагандисти, а й російські посадовці. Вони дійшли вже й, наприклад, до того, що погрожують офіційно скасувати визнання державної незалежності країн Балтії. А що тоді далі? Хто далі? Коли Україна звертається до країн Європи по підтримку, ми виходимо саме з цього принципу, саме з тих слів, які стали однією з фундаментальних основ вашої історії: ми – з вами, будьте з нами", – сказав Зеленський.

Podkreślił, że Ukraina musi zdobyć wszystko, aby wygrać. Nowoczesna i wystarczająco potężna broń, powiedział dziś premier, by zdominować rosyjską armię. Wsparcie finansowe dla posiadania środków przeciwko Rosji, której oszczędności i dochody są nadal bardzo znaczące. Przecież w 100 dni tej wojny od 24 lutego i tylko na sprzedaży surowców energetycznych Rosja zarobiła już 93 miliardy euro. Poza tym, zdaniem prezydenta, Ukraina powinna otrzymać wsparcie fundamentalnej wartości, która ostatecznie pozbędzie się głównej broni ideologicznej Rosji, czyli twierdzenia, że ​​Europa nie jest zdolna do rzeczywistego zjednoczenia i że Ukraina nie potrzebuje Ukrainy.

Anastasiia Popenko

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