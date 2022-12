Miasta województwa śląskiego oczami mieszkańców i turystów. Zobaczcie filmiki z ujęciami miast z regionu. Niektóre zapierają dech

Bez względu na to, czy w województwie śląskim trafisz do większego miasta, czy do niewielkiej wsi liczącej 4 mieszkańców - każde miejsce ma swój urok. Góry, piękne stawy, lasy, różnorodna infrastruktura miast, rzeki, pola - to wszystko i jeszcze więcej znajdziemy w naszym regionie. To właśnie tutaj stare miesza się z nowym m.in. w Katowicach jednocześnie możemy podziwiać nowoczesne wieżowce, a obok nich skromne, wiekowe kamienice. Dzięki temu jest to wizualnie ciekawy region. Znajduje się tu wiele interesujących zabytków; miejsc, w których można odpocząć, zrelaksować się; miejsc, które posiadają swoją duszę, ciekawą historię i takich, które dopiero ją piszą.