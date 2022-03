Miasto Ogrodów w Katowicach dla dzieci z Ukrainy organizuje zajęcia muzyczne. Bardzo im się podobają

Do naszego województwa docierają coraz większe grupy uchodźców. Głównie są to kobiety z dziećmi, które nie do końca wiedzą co się dzieje, dlaczego muszą wyjeżdżać w tak odległe strony. By choć na chwilę zająć najmłodszym czas wolny, Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach, dla dzieci i ich opiekunów w każdym wieku zorganizowała warsztaty pełne zajęć ruchowych, tańca i wspólnego rysowania. Część z nich już się odbyła, niektóre odbędą się również jutro.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA