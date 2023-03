Miasto z lotu ptaka. Uchwycone fleszem Wiktora Pawuski. Orbitalne marzenia, które sięgają ikarowych lotów Aneta Kasprzyk

Współczesny Ikar, Wiktor Pawuska opowiada o pasji do fotografii lotniczej. Na Ziemię i miasta regionu patrzy z góry. Zdjęcia robione z samolotu są niespodzianką i opowieścią o rzeczywistości widzianej z innej perspektywy. Projekt "Lądowanie na ekranie z Wikipedią" zaowocował autorską wystawą fotografii jaworznickiego hobbysty. W przyszłości uchwyci w locie Katowice i stanie na orbicie okołoziemskiej. To marzenie w sposób dosłowny ciągnie go do góry.