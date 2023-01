Michał Daszek po inauguracji MŚ: Jeśli ze Słowenią zagramy tak jak z Francją to wygramy

Michał Daszek przyznał, że na mecz otwierający mistrzostwa świata, które po raz pierwszy odbywają się w naszym kraju Polacy wyszli mocno „naładowani”.

- Widać było, że chcieliśmy sprawić niespodziankę i wygrać z mistrzami olimpijskimi. Długo się przygotowywaliśmy do tego spotkania. Wszystko to co przygotowaliśmy na atak rywali i obronę zdawało egzamin. Bardzo duża jakość poszczególnych zawodników w drużynie francuskiej zaważyła jednak, że to oni zwyciężyli. Może zabrakło trochę szczęścia. Mniej błędów i ta niespodzianka stałaby się faktem. Czujemy ogromny niedosyt, bo graliśmy jak równy z równym, niesieni fantastycznym dopingiem kibiców. Były dobre rzeczy w tym spotkaniu i na nich trzeba się skupić, podnieść głowy i powalczyć ze Słowenią – powiedział skrzydłowy Orlen Wisły Płock.