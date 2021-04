Microsoft inwestuje w gry na PC i finansowo zachęca programistów. W tym roku premiery „Age of Empires IV” i „Halo Infinite”

– W ciągu ostatnich 18 miesięcy wypuszczaliśmy na PC gry takie jak „Age of Empires II” i III DE, „Gears Tactics”, „Wasteland 3”, „Minecraft Dungeons” i „Microsoft Flight Simulator”, z których wiele, w momencie premiery, znajdowało się na szczycie list przebojów Steam. Nie możemy się doczekać, aby jeszcze w tym roku dostarczyć więcej tytułów na komputery PC, w tym „Age of Empires IV” . Niezależnie od tego, czy są to nowe gatunki dla uznanych franczyz, kolejna iteracja klasycznego faworyta czy ewolucja legendarnej marki PC, tworzymy gry, w które gracze PC uwielbiają grać – napisał Matt Booty.

Najważniejsze zmiany, które ogłosił Microsoft? „Halo Infinite”, które zostanie wydane jeszcze w tym roku, będzie obsługiwać cross-play i cross-progres dla trybu multiplayer. To oznacza możliwość „przesiadek” z PC na Xbox One i Xbox Series X | S między innymi z zachowaniem postępów w grze wieloosobowej. Przy okazji – od momentu premiery w 2019 roku „Halo: The Master Chief Collection” na PC w ramach Xbox Game Pass grało w nią już ponad 10 milionów graczy. Co istotne szczególnie dla programistów, Microsoft zapowiedział, że udział deweloperów w zyskach ze sprzedaży gier komputerowych na PC w sklepie Microsoft Store wzrośnie z 70 do 88 procent.