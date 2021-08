Miedź Legnica - GKS Jastrzębie 1:1. Trzeci z rzędu remis jastrzębian ZDJĘCIA

Miedź Legnica - GKS Jastrzębie 1:1. Trzeci z rzędu remis jastrzębian

Piłkarze GKS Jastrzębie zremisowali trzeci mecz z rzędu. Podopieczni tre nera Jacka Trzeciaka byli skazywani na porażkę w Legnicy, a jednak w meczu z dotychczasowym wiceliderem tabeli Fortuna 1. Ligi wywalczyli jeden punkt.

W I połowie po stronie GKS groźnie głową strzelał Kamil Zapolnik, ale to gospodarze mieli znacznie lepszą okazję do zdobycia prowadzenia. Tuż przed przerwą w polu karnym faulowany był Patryk Makuch i sędzia wskazał na wapno. Do ustawionej na 11 metrze piłki podszedł Jon Aurtenetxe, ale Mikołaj Reclaf w świetntym stylu obronił strzał Hiszpana. To był drugi z rzędu zmarnowany karny Miedzi.

