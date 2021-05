Miedź Legnica - GKS Tychy NA ŻYWO, WYNIK, LIVE, TRANSMISJA Pierwszoligowy hit z kibicami na trybunach

MIEDŹ - GKS TYCHY LIVE

Rzut oka na tabelę pokazuje, jak ważny będzie to mecz dla obu drużyn. GKS Tychy jest wiceliderem, ale ma tyle samo punktów, co trzeci w tabeli Radomiak Radom (awansują dwa najlepsze zespoły oraz jeden z baraży). Niepokonana od pięciu spotkań Miedź ma rozegrany jeden mecz mniej i 5 punktów straty do szóstego Górnika Łęczna (miejsca 3-6 oznaczają grę w barażach).