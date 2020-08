Między blokami na ul. Czeladzkiej biegają szczury. Mieszkańcy proszą o interwencję. Będzie dodatkowa deratyzacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa: Będzie dodatkowa deratyzacja

Blokami zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa Premil. Problem związany z plagą szczurów jest tu doskonale znany.

- Dostaliśmy jedno zgłoszenie w tej sprawie. Podjęliśmy już interwencję, pierwsze działania. Będziemy jeszcze robili wewnątrz bloku różnego rodzaju - nazwijmy to - zabezpieczenia, czyli zabiegi techniczne. Najprawdopodobniej od przyszłego tygodnia. Dwa razy w roku zawsze mamy obowiązkową deratyzację , plus jeżeli nagle pojawią się szczury, to w tym przypadku oczywiście robimy dodatkową deratyzację – mówi Andrzej Robert Rakoczy, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Premil”. - Zazwyczaj takowe zdarzają się okresowo, co rok. Przeprowadzamy wszystko w sposób sumienny, bo mamy kontrole sanepidu dla jasności i oczywiście musimy wykazać, czy to jest rzeczywiście robione przez firmy specjalistyczne, a nie przez dozorców. Natomiast, tak jak wcześniej mówiłem, w przypadku, gdy pojawiają się zgłoszenia naszych mieszkańców, to wtedy docelowo robimy następne, aż do skutku akcje deratyzacyjne – twierdzi prezes.