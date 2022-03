Między Kijowem a Budapesztem. Polska racja stanu a wizyta premierów w Kijowie

Kijów

16 marca w godzinach porannych, minister Michał Dworczyk poinformował o wyjeździe międzynarodowej delegacji, zmierzającej koleją na spotkanie z czołowymi politykami ukraińskiej sceny politycznej. W komunikacie podano, że w pociągu znajdują się premierzy Polski, Czech i Słowenii, oraz wicepremier ds. bezpieczeństwa, Jarosław Kaczyński. Michał Dworczyk poinformował między innymi, gdzie znajduje się pociąg, zmierzający w stronę Kijowa. Ta ostatnia informacja wywołała burzę w komentarzach, oskarżono ministra Dworczyka o nieostrożność i narażenie delegacji na niebezpieczeństwo. Sytuację uspokoił wywiad z byłym dowódcą Gromu, gen., Polko, który uzasadnił, że bezpieczeństwo tego typu misji, zależy od całkowitej jawności i odpowiedniego nagłośnienia, którędy parlamentariusze się przemieszczają. W ten sposób, przy okazji ewentualnego ataku na podróżujących wybija się agresorowi argument, że nic nie wiedział o trasie przejazdu specjalnego pociągu. Delegacja dotarła do Kijowa w godzinach wieczornych. Nastąpiło spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. Choć nie znamy dokładnego przebiegu rozmów, możemy się domyślać, że poza udzielonym przez międzynarodową delegację wsparciem mentalnym, pojawiły się konkretne propozycje wsparcia dla Ukrainy. Na konferencji, która podsumowała spotkanie, przybyli z wizytą premierzy wsparli działania ukraińskich władz. Swoje wystąpienie miał również prezes Kaczyński, który wypowiedział bardzo ważne słowa dotyczące pamięci historycznej w odniesieniu do Monachium, Jałty, Teheranu, czy wreszcie traktatu poczdamskiego z 1720 roku, zawartego pomiędzy Prusami i Rosją, mającego na celu osłabienie Rzeczypospolitej, co stało się przyczynkiem do następujących niewiele ponad 50 lat później rozbiorów. Obecna wojna to także obrona cywilizacji chrześcijańskiej, pojawił się apel do Europy Zachodniej o odrzucenie starych założeń. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, przyszedł czas by podjąć "pozorne ryzyko" i za zgodą władz ukraińskich uruchomić misję pokojową, która wsparłaby broniącą się Ukrainę humanitarnie, ale też miałaby charakter zbrojny, co zapobiegłoby eskalacji rosyjskiej przemocy. Misja powinna składać się z jak najszerszych sił, wychodzących swoim składem poza NATO.