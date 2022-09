Międzybrodzie Żywieckie. Brawurowa jazda o poranku z finałem w Jeziorze Międzybrodzkim. Kierowca BMW ukarany mandatem Katarzyna Dębowska Marcin Śliwa

W sobotę 24 września, we wczesnych godzinach rannych w Międzybrodziu Żywieckim doszło do groźnego wypadku. Młody kierowca jadący samochodem osobowym marki BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, na skutego czego pojazd uderzył w barierki i stoczył się do jeziora. Nikt nie odniósł obrażeń. Skierowana na miejsce jednostka OSP z Międzybrodzia Żywieckiego zabezpieczyła uczestników zdarzenia oraz zneutralizowała substancje ropopochodne na jeziorze, brzegu i drodze.