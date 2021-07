Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek szykują się na koncerty i imprezy. Co zobaczymy? Katarzyna Kapusta-Gruchlik

Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek w Katowicach są gotowe by wrócić do działalności sprzed pandemii, ale z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych. - we Centrum Kongresowe powinno być gotowe do prowadzenia swojej działalności z wykorzystaniem całej powierzchni. Jesteśmy nastawieni na realizacje o różnej skali, powrót tych największych nie nastąpi jednak od razu. Przed branżą trudne najbliższe miesiące wymagające odbudowania potencjału. Jesteśmy zdeterminowani by to robić - mówi Marcin Stolarz, prezes firmy PTWP Event Center, operatora Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.