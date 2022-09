Międzynarodowe Targi EXPO Katowice. Konferencja JSW. Czy w metanowych kopalniach wzrośnie bezpieczeństwo?

Strategia Grupy JSW

Już dziś Jastrzębska Spółka Węglowa jest liderem odmetanowania kopalń. Efektywność tych działań ocenia się na ok. 35 do 42%, przy średniej światowej nieprzekraczającej 30%. Wskaźniki te dotyczą przede wszystkim metanu ujmowanego z pokładów, w których prowadzone jest wydobycie. Innowacja wprowadzana przez JSW w kopalni Pniówek dotyczy wyrobisk nieczynnych, z których metan również migruje do atmosfery, jednak jego koncentracja jest znacznie mniejsza i charakteryzuje się dużą zmiennością. Ze względu na koncentrację metanu nieprzekraczającą 30%. Ten poziom nie pozwala w świetle obowiązujących przepisów górniczych na ujęcie przez stację odmetanowania, ze względu na zagrożenie dla górników. Cały metan w stężeniu poniżej tego poziomu wydostaje się z kopalni wraz z powietrzem wentylacyjnym. JSW jest pierwszą na świecie firma górniczą, która zdecydowała się zredukować emisję metanu także ze zrobów poeksploatacyjnych w opuszczonych rejonach pracującej kopalni. „Pniówek” nadaje się idealnie do tego pionierskiego projektu z uwagi na wielopokładowy charakter złoża.

Projekt Redukcji Emisji Metanu

Projekt Redukcji Emisji Metanu ma charakter badawczo-wdrożeniowy. Jego budżet wynosi niemal 22 miliony euro, z tego połowę sfinansują środki unijne. Projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się z instytutów naukowo-badawczych, zrzeszonych wspólnie z JSW w Centrum Doskonałości ds. Metanu z Kopalń ICE-CMM Poland. Partnerem wiodącym jest JSW, a dzięki zaangażowaniu Głównego Instytutu Górnictwa, udało się pozyskać do współpracy partnerów zagranicznych, czyli ośrodki naukowe z Rumunii i Hiszpanii.

Projekt REM rozpocznie się od prac badawczych, które określą poziom i miejsca gromadzenia się metanu w zamkniętych rejonach kopalni „Pniówek”. Wyznaczone zostaną także drogi migracji gazu do powietrza wentylacyjnego. Na tej podstawie powstanie równoległy system odmetanowania o obniżonym stężeniu gazu. Zakres prac obejmuje zarówno etap projektowy, jak i budowlany. W ten sposób w „Pniówku” powstanie powierzchniowa stacja odmetanowania z sieciami dołowych rurociągów z ujęciami metanu, system pomiarowy oraz automatycznego sterownia.

Pozyskany ze zrobów poeksploatacyjnych metan wykorzystywany zostanie do produkcji energii elektrycznej w silnikach gazowych połączonych z generatorami prądu. Realizacja projektu pozwoli na redukcję emisji metanu o 19 mln m3 w ciągu roku oraz wyprodukowanie w procesie jego utylizacji 60 tys. MWh energii elektrycznej.

Projekt docelowo zostanie wprowadzony we wszystkich kopalniach JSW. Z powodzeniem może zostać także wykorzystany w każdej wielopoziomowej kopalni węgla kamiennego na świecie o strukturze zbliżonej do KWK „Pniówek”.