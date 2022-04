Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy. Dom Aniołów Stróżów zwraca uwagę na problemy, z jakim zmagają się dzieci

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów" każdego dnia oferuje dzieciom pomoc w nauce, budowaniu relacji oraz w poznawaniu siebie i świata. Na Śląsku i w Zagłębiu prowadzi nieodpłatnie 8 świetlic, terapeutycznych klubów malucha oraz klubów rozwoju dzieci i młodzieży, a także programy uliczne i poradnię rodzinną.

- Mimo, że przez ostatnie 30 lat sytuacja dzieci na Śląsku zmieniła się diametralnie to nadal jest komu pomagać - mówi prezeska Domu Aniołów Stróżów Monika Bajka.

Ostatnie dwa lata to w pracy Aniołów okres wielu wyzwań i wzmożonego wysiłku. Czas izolacji i przerwy w chodzeniu do szkoły, które spowodowała pandemia, wyraźnie wpłynęły na sytuację dzieci. Problemy jakie wyniknęły z tej sytuacji, niestety wychodzą daleko poza kwestie edukacyjne.

- Dane są przerażające: gwałtownie rośnie liczba dzieci, których dotyka pustka i samotność. Badania pokazują, że aż co 7 dziecko w Polsce ma tak złe samopoczucie, że zagraża to jego zdrowiu psychicznemu. Kolejne statystyki to kolejne tragiczne informacje: województwo śląskie jest wśród województw z największą liczbą samobójstw wśród dzieci i młodzieży - podkreśla Monika Bajka.