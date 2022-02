Międzynarodowy Dzień Pizzy świętujemy 9 lutego. Jest to najchętniej zamawiane jedzenie na całym świecie

Międzynarodowy Dzień Pizzy

9 lutego to data, którą każdy miłośnik pizzy ma zapisaną na czerwono w swoim kalendarzu. Tego dnia obchodzimy jej międzynarodowe święto. Według raportu Glovo, pizza jest najchętniej zamawianym jedzeniem na całym świecie. Nic dziwnego - sekret tego kultowego posiłku tkwi w prostocie i mnogości wariantów.

Jaka pizza rządzi w Polsce? Niekwestionowaną królową jest pepperoni. Równie chętnie wybierana jest margherita czy supreme.

Kuchnia włoska na dobre zagościła w polskich domach - co do tego nie ma nikt wątpliwości. Doceniamy ją za uniwersalność, mnogość smaków oraz dostępność. Pizza to nasze ulubione danie, które zamówimy tak naprawdę w każdym mieście.